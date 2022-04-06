Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Манчестер Сити" Зинченко приблизился к полуфиналу Лиги чемпионов

Дата публикации
Просмотры
565
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Манчестер Сити" Зинченко приблизился к полуфиналу Лиги чемпионов

Де Брюйне подарил команде минимальную победу над "Атлетико".

Во вторник, 5 апреля, в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома минимально обыграл "Атлетико" Мадрид1:0

Единственный гол поединка забил на 70-й минуте матча Кевин Де Брюйне.

Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко провел весь поединок на скамейке запасных.

Ответный поединок состоится 13 апреля в Мадриде.

Победители двухматчевых противостояний 1/4 финала выйдут в полуфинал.

Читайте также:

"Украина дала мне все, что у меня есть": эксфутболист "Динамо" и "Шахтера" защищал Киев от оккупантов

"We stand with Ukraine": чешский футбольный клуб проведет благотворительный аукцион для поддержки украинцев (фото)

"Стыдно говорить на языке людей, уничтожающих наше государство": талант "Шахтера" — о войне в Украине

Следующая публикация