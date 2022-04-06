"Манчестер Сити" Зинченко приблизился к полуфиналу Лиги чемпионов

Де Брюйне подарил команде минимальную победу над "Атлетико".
Во вторник, 5 апреля, в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома минимально обыграл "Атлетико" Мадрид — 1:0
Единственный гол поединка забил на 70-й минуте матча Кевин Де Брюйне.
Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко провел весь поединок на скамейке запасных.
Ответный поединок состоится 13 апреля в Мадриде.
Победители двухматчевых противостояний 1/4 финала выйдут в полуфинал.
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