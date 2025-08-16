Манчестер Юнайтед – Арсенал: где смотреть и ставки букмекеров на матч АПЛ

"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" / © Associated Press

В воскресенье, 17 августа, "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" украинца Александра Зинченко встретятся в центральном матче 1-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Где смотреть матч Манчестер Юнайтед – Арсенал

В Украине матч "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, доступный в том числе на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Прогноз букмекеров на матч Манчестер Юнайтед – Арсенал

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Арсенал". На победу "канониров" можно поставить с коэффициентом 1,94. Ничья – 3,85. Выигрыш "красных дьяволов" – 4,35.

В прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" занял лишь 15-е место в АПЛ. В то время как "Арсенал" завершил чемпионат на второй позиции.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" вырвал победу над "Борнмутом" в матче-открытии нового сезона АПЛ.