Манчестер Юнайтед – Барселона: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы

В четверг, 23 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2022/23 между "Манчестер Юнайтед" и каталонской "Барселоной".

Команды сыграют на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени.

Первый матч между командами прошел 16 февраля на "Камп Ноу" в Испании. В нем была зафиксирована результативная ничья – 2:2 .

Где смотреть матч Манчестер Юнайтед – Барселона

На территории Украины ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Барселоной" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Юнайтед – Барселона

По мнению букмекеров, несколько лучшие шансы одержать победу в предстоящем поединке имеют "манкунианцы" – 2,36. Ничья – 3,65. Выигрыш каталонцев – 3,30.

Фаворитом двухматчевого противостояния также является английский клуб. Коэффициент на выход МЮ в 1/8 финала Лиги Европы составляет 1,70. На то, что путевку в следующий раунд плей-офф получат "блаугранас", коэффициент равен 2,24.

Напомним, победители пар 1/16 финала присоединятся к командам, занявшим первые места в группах Лиги Европы. Жеребьевка 1/8 финала состоится 24 февраля, а поединки этой стадии – 9-го и 16 марта.

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