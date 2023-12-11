Манчестер Юнайтед – Бавария: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Чтобы выйти в плей-офф ЛЧ, "красным дьяволам" нужно победить мюнхенцев и надеяться, что "Копенгаген" с "Галатасараем" сыграют вничью.

Во вторник, 12 декабря, "Манчестер Юнайтед" примет "Баварию" в матче заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Перед последним туром "Бавария" с 13 очками уверенно лидирует в группе А и забронировала себе выход в 1/8 финала с первого места.

А вот "Манчестер Юнайтед" находится в шаге от вылета из самого престижного еврокубка. Команда Эрика тен Хага с 4 баллами идет на последней позиции в квартете позади "Копенгагена" и "Галатасарая", которые имеют в своем активе по 5 зачетных пунктов.

Чтобы финишировать на второй строчке и попасть в плей-офф Лиги чемпионов, "красным дьяволам" нужно победить "Баварию" и надеяться, что в параллельном матче "Копенгаген" и "Галатасарай" сыграют между собой вничью.

Добавим, что в первом туре текущего розыгрыша Лиги чемпионов "Бавария" на своем поле одолела "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:3.

Где смотреть матч Манчестер Юнайтед – Бавария

На территории Украины поединок 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и "Баварией" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Юнайтед – Бавария

Незначительным фаворитом грядущего поединка букмекеры считают мюнхенский клуб. На победу команды Томаса Тухеля можно поставить с коэффициентом 2,37. Ничья – 4,00. Выигрыш "манкунианцев" – 2,82.

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выходят по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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