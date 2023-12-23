"Манчестер Юнайтед" безвольно проиграл "Вест Хэму" в матче 18-го тура АПЛ (видео)

Команда Эрика Тен Хага опустилась на восьмое место в чемпионате Англии.

"Манчестер Юнайтед" потерпел выездное поражение от "Вест Хэма" в матче 18-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок в Лондоне завершился со счетом 2:0 .

Первый тайм прошел без голов, а все самое интересное в этой игре происходило после перерыва.

На 72-й минуте "молотобойцы" открыли счет – Джеррод Боуэн переиграл вратаря "манкунианцев" Андре Онана после роскошного заброса в штрафную площадку, который исполнил Лукас Пакета.

Через шесть минут после этого команда Дэвида Мойеса укрепила свое преимущество – Мохаммед Кудус из пределов штрафной нанес точный удар в левый нижний угол. Второй ассист записал в свой актив Пакета.

Обзор матча "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед"

Благодаря этой победе "Вест Хэм" (30 очков) поднялся на шестое место в АПЛ. "Манчестер Юнайтед" (28 баллов) опустился на восьмую позицию – команда Эрика тен Хага не смогла выиграть ни один из трех последних матчей в чемпионате Англии.

В следующем туре "молотобойцы" 28 декабря на выезде сыграют против "Арсенала" украинца Александра Зинченко, а МЮ 26 декабря примет "Астон Виллу".

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