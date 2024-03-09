"Манчестер Юнайтед" благодаря двум пенальти обыграл "Эвертон" с Миколенко в 28-м туре АПЛ (видео)

"Манчестер Юнайтед" победил "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко в стартовом поединке 28-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере завершилась со счетом 2:0 .

Оба гола "красные дьяволы" забили в первом тайме с пенальти. На 12-й минуте отличился Бруну Фернандеш, а на 36-й – Маркус Рашфорд.

Миколенко вышел в стартовом составе "ирисок" и был заменен на 88-й минуте. Для 24-летнего украинца это был 29-й поединок за мерсисайдский клуб во всех турнирах в этом сезоне.

Обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Эвертон"

Будет добавлен в скором времени.

Отметим, что "Эвертон" не может победить уже в 11 матчах АПЛ подряд. В последний раз команда Шона Дайча выигрывала в чемпионате Англии еще 16 декабря прошлого года в поединке против "Бернли" (2:0).

Сейчас "Эвертон" (25 очков) занимает 16-е место в АПЛ. В ноябре прошлого года клуб лишили 10 очков за нарушение правил финансового фейр-плей. Однако мерсисайдцы подали апелляцию, которую частично удовлетворили и вернули "ирискам" 4 балла.

"Манчестер Юнайтед" после победы над "Эвертоном" с 47 очками идет на шестой позиции в турнирной таблице АПЛ.

В следующем матче команда Миколенко после международной паузы 30 марта в АПЛ на выезде сыграет против "Борнмута" другого украинского защитника Ильи Забарного, а "Манчестер Юнайтед" в тот же день приедет в гости к "Брентфорду" украинского полузащитника Егора Ярмолюка.

До перерыва на игры сборных "ириски" будут отдыхать, а подопечные Эрика тен Хага 17 марта примут "Ливерпуль" в четвертьфинале Кубка Англии.

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