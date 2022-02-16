"Манчестер Юнайтед" благодаря португальскому дуэту "заклевал чаек" и ворвался в зону Лиги чемпионов в АПЛ: видео

"Манчестер Юнайтед" благодаря португальскому дуэту "заклевал чаек" и ворвался в зону Лиги чемпионов в АПЛ: видео

"Красные дьяволы" с начала второго тайма играли в большинстве.

"Манчестер Юнайтед" в рамках перенесенного матча 18-го тура английской Премьер-лиги разобрался дома с "Брайтоном", обыграв их со счетом 2:0 .

Зрители увидели первый мяч только в начале второго тайма — звездный форвард "манкунианцев" Криштиану Роналду на 51 минуте наконец-то прервал длительную безголевую серию, отличившись в сетке ворот "чаек" (прозвище "Брайтона", прим). До этой встречи 37-летний португалец не забивал в шести играх подряд, что было его худшей серией в карьере.

Через три минуты дела гостей стали еще более плохими – Льюис Данк увидел перед собой прямую красную карточку и оставил, таким образом, свою команду в меньшинстве. Интересно, что сначала главный арбитр показал ему "горчичник", однако после просмотра системы VAR изменил цвет карточки.

Точку во встрече уже на седьмой добавленной к основному времени минуте поставил другой португалец "Манчестер Юнайтед" — Бруну Фернандеш. Хавбек "красных дьяволов" точным ударом "похоронил" все надежды гостей уйти от поражения в этой игре.

Вашему вниманию видеообзор этого противостояния.