"Манчестер Юнайтед" благодаря португальскому дуэту "заклевал чаек" и ворвался в зону Лиги чемпионов в АПЛ: видео

"Красные дьяволы" с начала второго тайма играли в большинстве.
"Манчестер Юнайтед" в рамках перенесенного матча 18-го тура английской Премьер-лиги разобрался дома с "Брайтоном", обыграв их со счетом 2:0.
Зрители увидели первый мяч только в начале второго тайма — звездный форвард "манкунианцев" Криштиану Роналду на 51 минуте наконец-то прервал длительную безголевую серию, отличившись в сетке ворот "чаек" (прозвище "Брайтона", прим). До этой встречи 37-летний португалец не забивал в шести играх подряд, что было его худшей серией в карьере.
Через три минуты дела гостей стали еще более плохими – Льюис Данк увидел перед собой прямую красную карточку и оставил, таким образом, свою команду в меньшинстве. Интересно, что сначала главный арбитр показал ему "горчичник", однако после просмотра системы VAR изменил цвет карточки.
Точку во встрече уже на седьмой добавленной к основному времени минуте поставил другой португалец "Манчестер Юнайтед" — Бруну Фернандеш. Хавбек "красных дьяволов" точным ударом "похоронил" все надежды гостей уйти от поражения в этой игре.
Вашему вниманию видеообзор этого противостояния.
- После этой победы команда Ральфа Рангника набрала 43 очка и поднялась на четвертое место турнирной таблицы АПЛ;
- "Брайтон", в свою очередь, остался с 33 баллами на девятой позиции;
- В следующем туре "Манчестер Юнайтед" померится силами на выезде с "Лидсом". В первом круге "красные дьяволы" разбили его со счетом 5:1. Эта игра состоится в воскресенье, 20 февраля. "Брайтон" тем временем днем ранее примет в родных стенах абсолютного аутсайдера - "Бернли".