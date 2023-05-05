"Манчестер Юнайтед" драматично уступил клубу экс-тренера "Шахтера" в матче АПЛ (видео)

"Красные дьяволы" не воспользовались возможностью выйти на третье место в турнирной таблице.

"Манчестер Юнайтед" на выезде потерпел поражение от "Брайтона" в перенесенном матче 28-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 1:0 .

В течение игры команды нанесли большое количество ударов (22 против 16 в пользу подопечных бывшего главного тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби), но победителя определил один забитый мяч.

На 90+9-й минуте Алексис Макаллистер реализовал пенльти и вырвал для хозяев победу после того, как Люк Шоу сыграл рукой в собственной штрафной.

Обзор матча

"Манчестер Юнайтед" (63 очка) остался на четвертой позиции в АПЛ, упустив шанс потеснить "Ньюкасл" (65 баллов) с третьего места. "Брайтон" (55 пунктов) поднялся на шестую строчку.

В следующем туре "красные дьяволы" 7 мая на выезде сыграют с "Вест Хэмом". Днем позже команда Де Дзерби примет "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко.

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