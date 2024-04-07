"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграли в боевую ничью – "Арсенал" остался лидером АПЛ (видео)

"Красные дьяволы" сумели отобрать очки у "мерсисайдцев", которые борются за чемпионский титул.

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Ливерпулем" в центральном матче 32-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере завершился со счетом 2:2 .

Команда Юргена Клоппа вышла вперед в середине первого тайма – на 23-й минуте Луис Диас расстрелял ворота после передачи Дарвина Нуньеса.

"Красные дьяволы" сравняли счет сразу после перерыва. На 50-й минуте Бруну Фернандеш воспользовался тем, что Джарелл Кванса отдал неточный пас на собственной половине поля и первым же касанием издали забросил мяч за воротник голкиперу гостей Каоймину Келлехеру, который далеко вышел из ворот.

На 67-й минуте подопечные Эрика тен Хага повели в счете. Кобби Мейну из пределов штрафной классно пробил в дальнюю "девятку".

Однако удержать победу "манкунианцам" не удалось. На 84-й минуте Мохамед Салах реализовал пенальти после того, как Аарон Ван-Биссака на левом фланге штрафной сфолил против Харви Эллиотта.

Обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Ливерпуль" (71 очко) лишился лидерства в АПЛ по итогам этого тура. Команда Клоппа теперь занимает второе место и по дополнительным показателям уступает "Арсеналу" украинца Александра Зинченко. На один балл от "канониров" и "мерсисайдцев" отстает "Манчестер Сити".

"Манчестер Юнайтед" (49 пунктов) находится на шестой строчке чемпионата Англии.

В следующем туре "Ливерпуль" 14 апреля примет "Кристал Пэлас", а "Манчестер Юнайтед" днем ранее на выезде сыграет против "Борнмута" украинского защитника Ильи Забарного.

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