Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: где смотреть и ставки букмекеров на центральный матч 3-го тура АПЛ

В воскресенье, 1 сентября, "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" встретятся в центральном матче 3 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Поединок состоится в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

После двух туров "Манчестер Юнайтед" имеет в своем активе три зачетных балла. Подопечные Эрика тен Хага обыграли "Фулхэм" (1:0) и уступили "Брайтону" (1:2).

"Ливерпуль" под руководством нового главного тренера Арне Слота стартовал с двух побед, набрав 6 очков. Мерсисайдцы разобрались с "Ипсвичем" (2:0) и "Брентфордом" (2:0) украинца Егора Ярмолюка.

Где смотреть матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

В Украине поединок "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Также поединок можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

Фаворитом поединка букмекеры считают "Ливерпуль". На победу мерсисайдского клуба можно поставить с коэффициентом 1,93. Ничья – 4,10. Выигрыш "Манчестер Юнайтед" – 3,75.

Читайте также:

"Манчестер Сити" благодаря второму подряд хет-трику Холанда обыграл "Вест Хэм" в АПЛ (видео)

Забарный победил Миколенко: "Борнмут" совершил безумный камбэк против "Эвертона" в АПЛ (видео)

"Арсенал" с Зинченко в меньшинстве понес первую потерю очков в сезоне АПЛ (видео)