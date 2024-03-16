Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала Кубка Англии

Поединок состоится 17 марта на "Олд Траффорд" в Манчестере.

В воскресенье, 17 марта, "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сойдутся в матче 1/4 финала Кубка Англии.

Поединок состоится на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени.

На пути в четвертьфинал "красные дьяволы" прошли "Уиган", "Ньюпорт" и "Ноттингем". В то время как "мерсисайдцы" оставили за бортом турнира "Арсенал" украинца Александра Зинченко, "Норвич" и "Саутгемптон".

Добавим, что в чемпионате Англии команда Эрика тен Хага занимает шестое место, набрав 47 очков после 28 туров. Подопечные Юргена Клоппа идут на второй позиции, имея равное количество очков (по 64) с лидером "Арсеналом".

Где смотреть матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

На территории Украины четвертьфинальный матч Кубка Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" можно будет посмотреть только на OTT-платформе Setanta Sports.

На телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+ трансляция поединка не запланирована.

Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

Абсолютным фаворитом грядущего матча букмекеры считают мерсисайский клуб. На победу "Ливерпуля" в основное время можно поставить с коэффициентом 1,82. Ничья – 4,20. Выигрыш МЮ по итогам 90 минут игры – 4,15.

На выход "Ливерпуля" в полуфинал турнира принимаются ставки с коэффициентом 1,47. На итоговый успех "Манчестер Юнайтед" – 2,80.

Напомним, действующим обладателем Кубка Англии является "Манчестер Сити". В прошлом году команда Хосепа Гвардиолы в финале победила "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

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