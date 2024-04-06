Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: где смотреть и ставки букмекеров на матч АПЛ

"Красные дьяволы" попытаются поставить подножку "мерсисайдцам" в борьбе за чемпионский титул.

В воскресенье, 7 апреля, "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" встретятся в центральном матче 32-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Поединок состоится на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени.

Перед началом тура "Ливерпуль" (70 очков) возглавляет таблицу АПЛ. Команда Юргена Клоппа опережает два балла "Арсенал" и на три – "Манчестер Сити".

"Манчестер Юнайтед" располагается на шестой строчке чемпионата Англии, имея в своем активе 48 зачетных пунктов.

Отметим, что "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграют между собой уже в третий раз в этом сезоне. В первом круге АПЛ команды сыграли вничью на "Энфилде" (0:0), а в четвертьфинале Кубка Англии подопечные Эрика тен Хага победили в безумной голевой перестрелке (4:3 по итогам экстра-таймов).

Где смотреть матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

На территории Украины матч "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Также поединок можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

Букмекерские конторы в грядущей игре отдают предпочтение "мерсисайдцам". На победу "Ливерпуля" можно поставить с коэффициентом 1,68. Ничья – 4,80. Выигрыш "манкунианцев" – 4,95.

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