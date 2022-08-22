Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: где смотреть матч АПЛ и прогнозы букмекеров

В понедельник, 22 августа, "Манчестер Юнайтед" примет "Ливерпуль" в рамках третьего тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" будут встречаться в заключительном матче 3-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Матч состоится на "Олд Траффорд". Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

Поединок в прямом эфире будет транслировать телеканал Setanta Sports. Также игру можно посмотреть на OTT-сервисе setantasports.com.

Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

В дуэли букмекеры отдают предпочтение гостям. Коэффициент на победу "мерсисайдцев" составляет – 1,66. На победу "Манчестер Юнайтед" букмекеры принимают ставки с коэффициентом — 4,90. Ничья – 4,40.

Букмекеры прогнозируют, что обе команды могут забить – 1,57. В то же время то, что обе команды не смогут забить оценивается в коэффициент — 2,41.

"Манчестер Юнайтед" ужасно начал сезон двумя поражениями и занимает последнее место в турнирной таблице В стартовом матче сезона команда Тен Хага сенсацино уступила "Брайтону" (1:2).

"Ливерпуль" тоже не может похвастаться успехами – в обоих матчах команда Клоппа дважды потеряла очки. Сначала "красные" сыграли вничью с новичком элитного дивизиона "Фулгэмом" (2:2), а на прошлой неделе расписали мировую еще и с "Кристалл Пелес" (1:1). Подопечным Клоппа необходимо начать побеждать, чтобы не отпустить соперников в борьбе за чемпионство далеко.

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