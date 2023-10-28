Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити: где смотреть и ставки букмекеров на топ-матч АПЛ

"Красные дьяволы" и "горожане" поборются за победу в принципиальном дерби Манчестера.

В воскресенье, 29 октября, "Манчестер Юнайтед" примет "Манчестер Сити" в центральном поединке 10-го тура английской Премьер-лиги.

Манчестерское дерби состоится на домашнем для "красных дьяволов" стадионе "Олд Траффорд". Начало игры – в 17:30 по киевскому времени.

Перед началом 10-го тура "Манчестер Юнайтед" с 15 очками занимал восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

"Манчестер Сити" с 21 баллом шел на второй позиции. Команда Хосепа Гвардиолы по дополнительным показателям опережала "Арсенал" украинца Александра Зинченко и на два пункта отставала от лидера "Тоттенхэма".

"Шпоры" и "канониры" ранее провели свои матчи десятого тура: "Тоттенхэм" одолел "Кристал Пэлас" (2:1), а "Арсенал" разбил "Шеффилд Юнайтед" (5:0). Таким образом, "горожане" опустились на третье место.

Где смотреть матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити

На территории Украины поединок "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Также дерби Манчестера можно посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити

Букмекеры считают фаворитом грядущего поединка "Манчестер Сити". На победу "небесно-голубых" принимаются ставки с коэффициентом 1,66. Ничья – 4,40. Выигрыш подопечных Эрика тен Хага – 5,00.

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