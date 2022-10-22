"Манчестер Юнайтед" на последних секундах избежал поражения от "Челси" в АПЛ (видео)

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" не определили сильнейшего в центральном поединке 13-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершилась со счетом 1:1 .

Все самые интересные события в этом матче развернулись в его концовке. На 87-й минуте "синие" сумели выйти вперед - Жоржинью реализовал пенальти.

Однако подопечные Эрик тен Хага не сдались и в компенсированное время спаслись от поражения. На 90+4 минуте ничью "красным дьяволам" принес экс-хавбек мадридского "Реала" Каземиро.

Челси - Манчестер Юнайтед: обзор матча

Поделив очки, "Челси" и МЮ занимают четвертую и пятую ступеньки в таблице АПЛ соответственно. У команды Грэма Поттера 21 балл после 11 сыгранных матчей, у "манкунианцев" - 20 пунктов.

В следующем туре "пенсионеры" 29 октября на выезде сыграют против "Брайтона", а "красные дьяволы" на следующий день будут принимать "Вест Хэм".

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