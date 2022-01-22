"Манчестер Юнайтед" на последних секундах вырвал победу над командой Ярмоленко в АПЛ

Команда украинца не сумела зацепиться за очки на "Олд Траффорд".
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Вест Хэм" в сложном матче 23-го тура английской Премьер-лиги. Поединок на легендарном стадионе "Олд Траффорд" завершился со счетом 1:0
За 90 минут поединка команды не смогли поразить ворота друг друга. Казалось, что встреча завершится ничьей, однако в компенсированное время подопечным Ральфа Рангника удалось вырвать победу.
Героем "Олд Траффорд" стал Маркуса Рашфорд, который вышел на замену и своим голом принес "красным дьяволам" три очка.
Украинский полузащитник "молотобойцев" Андрей Ярмоленко провел всю игру на скамейке для запасных.
- Благодаря победе "Манчестер Юнайтед" (38 очков) поднялся на 4-е место в турнирной таблице АПЛ. "Вест Хэм" занимает 5-ю позицию, имея в своем активе 37 баллов.
- В следующем туре АПЛ МЮ 8 февраля в гостях сыграет против "Бернли", а лондонцы в тот же день примут "Уотфорд".
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