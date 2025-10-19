"Манчестер Юнайтед" нанес "Ливерпулю" третье поражение подряд в АПЛ

Гарри Магуайр / © Associated Press

"Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Ливерпуль" в центральном матче 8-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 1:2 .

Уже на 2-й минуте встречи "красные дьяволы" открыли счет – Бриан Мбемо отличился с передачи Амада Диалло.

На 78-й минуте мерсисайдцы отыгрались – Коди Гакпо забил, воспользовавшись ассистом Федерико Кьезы.

Однако "манкунианцам" удалось вырвать победу – на 84-й минуте Гарри Магуайр ударом головой замкнул подачу Бруну Фернандеша.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед"

Отметим, что "Ливерпуль" потерпел третье поражение подряд в АПЛ. В предыдущих матчах подопечные Арне Слота проиграли "Кристал Пэлас" (1:2) и "Челси" (1:2).

В целом мерсисайдский клуб впервые с 1987 года проиграл четыре поединка подряд во всех турнирах. Кроме трех поражений в АПЛ, "красные" также уступили турецкому "Галатасараю" (0:1) в Лиге чемпионов.

К слову, "Манчестер Юнайтед" впервые с 2016 года победил "Ливерпуль" на "Энфилде".

После этого матча "Ливерпуль" (15 очков) занимает третье место в таблице АПЛ. Действующий чемпион Англии на один балл отстает от "Манчестер Сити" и на 4 пункта от "Арсенала", который лидирует. "Манчестер Юнайтед" (13 очков) поднялся на 9-ю позицию.

В следующем туре АПЛ команда Слота 25 октября на выезде сразится с "Брентфордом" украинского полузащитника Егора Ярмолюка, а подопечные Рубена Аморима в тот же день примут "Брайтон".

Перед этим "Ливерпуль" 22 октября в гостях сыграет с немецким "Айнтрахтом" в матче основного раунда Лиги чемпионов.