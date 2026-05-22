"Манчестер Юнайтед" назначил главного тренера

Майкл Каррик / © Associated Press

Английский "Манчестер Юнайтед" объявил о назначении Майкла Каррика на пост главного тренера команды.

Новое соглашение с 44-летним специалистом рассчитано до лета 2028 года, сообщается на официальном сайте "красных дьяволов".

Каррик возглавил "Манчестер Юнайтед" в январе 2026 года, но как временный тренер. Во главе "манкунианцев" он одержал 11 побед в 16 матчах и вывел команду в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Перед заключительным туром МЮ уже гарантировал себе финиш на 3-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея 68 очков после 37 матчей.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" впервые за 22 года стал чемпионом АПЛ.

