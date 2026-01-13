"Манчестер Юнайтед" назначил нового главного тренера

Майкл Каррик / © Associated Press

"Манчестер Юнайтед" объявил о назначении Майкла Каррика новым главным тренером команды.

Контракт 44-летнего англичанина с "красными дьяволами" рассчитан до завершения нынешнего сезона, сообщается на официальном сайте манчестерского клуба.

На посту наставника "манкунианцев" Каррик заменил Рубена Аморима, который был уволен 5 января 2026 года.

Отметим, что Каррик уже работал исполняющим обязанности главного тренера МЮ в 2021 году, тогда команда под его руководством победила "Арсенал" (3:2) и "Вильярреал" (2:0), а также сыграла вничью с "Челси" (1:1).

Как игрок Майкл провел провел 464 матча в составе "красных дьяволов", выиграв пять титулов АПЛ, Кубок Англии, два Кубка лиги, Лигу чемпионов, Лигу Европы и Клубный чемпионат мира.

Сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 32 очка после 21 матча.

В следующем поединке "красные дьяволы" 17 января примут "Манчестер Сити" в АПЛ.

