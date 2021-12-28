"Манчестер Юнайтед" неожиданно потерял очки с аутсайдером в АПЛ (видео)

"Красные дьяволы" еще больше отдалились от зоны Лиги чемпионов.

"Манчестер Юнайтед" в рамках выездного матча 19-го тура английской Премьер-лиги сыграл вничью против "Ньюкасла" со счетом 1:1 .

Болельщики увидели первый забитый мяч уже на седьмой минуте – как ни странно, но его автором стал игрок "сорок". Аллан Сен-Максимен после паса от одноклубника раскачал соперника и из пределов штрафной пробил точно под штангу ворот Давида Де Хеа.

Если учитывать статистику этой игры, то "Ньюкасл" уступил именитому оппоненту только по процентному владению мяча. Хозяева даже нанесли больше ударов в створ, чем коллектив Ральфа Рангника.

"Ньюкасл" был впереди до 71 минуты , пока свое слово не сказал форвард "манкунианцев" — Эдинсон Кавани. Уругвайский бомбардир сначала пробил в защитника из пределов одиннадцатиметровой отметки, а уже со второй попытки поразил цель точно по назначению.

Как следствие, команды поделили очки, но для обоих этот матч завершился по-разному – "Ньюкасл" сумел отобрать баллы у претендента на Лигу чемпионов, а "Манчестер Юнайтед" еще больше отдалился от этой зоны.

Вашему вниманию видеообзор этого поединка.

"Ньюкасл" теперь имеет в своем активе 11 пунктов и продолжает идти на 19-й строчке;

"Манчестер Юнайтед", в свою очередь, набрал 28 очков и остался седьмым. До зоны Лиги чемпионов коллектив Рангника семь баллов. Впрочем, у них еще две игры в запасе.

Добавим, что целых три матча 19-го тура АПЛ перенесли на неопределенный срок из-за вспышки COVID-19.

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