"Манчестер Юнайтед" объявил о назначении нового главного тренера. Им стал бывший наставник лиссабонского "Спортинга" Рубен Аморим.

Об этом сообщается на официальном сайте "красных дьяволов".

39-летний португальский специалист подписал с "манкунианцами" контракт до лета 2027 года. Также в сделке предусмотрена опция продления еще на один сезон.

Аморим присоединится к "Манчестер Юнайтед" в понедельник, 11 ноября. До того времени командой продолжит руководить Руд ван Нистелрой, которого назначили временным исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Эрика тен Хага.

Тренерскую карьеру Аморим начал в 2018 году в португальском клубе "Каза Пия", с 2019-го по 2020-й он возглавлял "Брагу", с которой выборол Кубок португальской лиги.

Весной 2020 года Рубен стал главным тренером "Спортинга". С тех пор он дважды выиграл с лиссабонцами чемпионат Португалии, дважды завоевал Кубок португальской лиги, один раз стал обладателем Суперкубка Португалии.

В нынешнем розыгрыше АПЛ "красные дьяволы" с 11 очками после девяти сыгранных матчей занимают 14-е место в турнирной таблице. В воскресенье, 3 ноября, МЮ дома будет противостоять "Челси".

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