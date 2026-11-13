"Манчестер Юнайтед" объявил о назначении нового главного тренера

Маурисио Почеттино / © Associated Press

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Английский "Манчестер Юнайтед" назначил Маурисио Почеттино на пост главного тренера команды.

Об этом сообщается на официальном сайте "красных дьяволов".

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Детали контракта 54-летнего аргентинского специалиста с "манкунианцами" не разглашаются. По информации The Athletic, сделка рассчитана до лета 2029 года.

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Сборная США, которую Почеттино возглавлял с сентября 2024 года, получит за тренера сумму отступных в размере около 10 миллионов долларов.

На посту главного тренера "Манчестер Юнайтед" аргентинец заменил Майкла Каррика, которого накануне уволили.

МЮ выиграл лишь один из десяти последних матчей во всех турнирах и сейчас находится в зоне вылета АПЛ, имея 8 очков после десяти туров — 18-я позиция.

В дебютном поединке с новым тренером "Манчестер Юнайтед" 22 ноября на выезде сыграет в АПЛ против "Ливерпуля".

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Почеттино до работы со сборной США, с которой дошел до 1/8 финала домашнего чемпионата мира-2026, где американцы разгромно проиграли Бельгии (1:4), возглавлял "Челси", ПСЖ, "Тоттенхэм", "Саутгемптон" и "Эспаньол".

Ранее сообщалось, что Италия одержала волевую победу над Францией в Лиге наций.

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