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"Манчестер Юнайтед" объявил о назначении нового главного тренера
Маурисио Почеттино официально возглавил "красных дьяволов".
Английский "Манчестер Юнайтед" назначил Маурисио Почеттино на пост главного тренера команды.
Об этом сообщается на официальном сайте "красных дьяволов".
Детали контракта 54-летнего аргентинского специалиста с "манкунианцами" не разглашаются. По информации The Athletic, сделка рассчитана до лета 2029 года.
Сборная США, которую Почеттино возглавлял с сентября 2024 года, получит за тренера сумму отступных в размере около 10 миллионов долларов.
На посту главного тренера "Манчестер Юнайтед" аргентинец заменил Майкла Каррика, которого накануне уволили.
МЮ выиграл лишь один из десяти последних матчей во всех турнирах и сейчас находится в зоне вылета АПЛ, имея 8 очков после десяти туров — 18-я позиция.
В дебютном поединке с новым тренером "Манчестер Юнайтед" 22 ноября на выезде сыграет в АПЛ против "Ливерпуля".
Почеттино до работы со сборной США, с которой дошел до 1/8 финала домашнего чемпионата мира-2026, где американцы разгромно проиграли Бельгии (1:4), возглавлял "Челси", ПСЖ, "Тоттенхэм", "Саутгемптон" и "Эспаньол".
Ранее сообщалось, что Италия одержала волевую победу над Францией в Лиге наций.