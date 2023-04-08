"Манчестер Юнайтед" обыграл "Эвертон" с Миколенко и поднялся на третью строчку в АПЛ (видео)

Украинец вышел на замену после перерыва.

"Манчестер Юнайтед" на своем стадионе победил "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко в стартовом матче 30-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 2:0 .

"Красные дьяволы" повели в счете на 36-й минуте – отличился Скотт Мактоминей после передачи Джейдона Санчо.

Во втором тайме команда Эрика Тен Хага закрепила свой успех. Окончательный счет во встрече на 71-й минуте установил Антони Марсьяль, которому ассистировал Маркус Рашфорд.

Миколенко начал поединок на скамейке для запасных, но вышел на поле после перерыва. Помочь "ирискам" избежать поражения украинцу не удалось.

Обзор матча

Манчестер Юнайтед (56 очков) вышел на третье место в АПЛ. "Эвертон" (27 баллов) остался на 16-й позиции в турнирной таблице.

В следующем туре "манкунианцы" 16 апреля на выезде сыграют против "Ноттингема". Днем ранее "ириски" примут "Фулхэм".

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