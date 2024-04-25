"Манчестер Юнайтед" оформил камбэк в матче с шестью голами и одолел худшую команду АПЛ (видео)

"Красные дьяволы" прервали серию из четырех игр без побед в чемпионате Англии.

"Манчестер Юнайтед" дома обыграл "Шеффилд Юнайтед" в перенесенном матче 29-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере завершился со счетом 4:2 .

Абсолютный аутсайдер АПЛ неожиданно вышел вперед на 35-й минуте – гол забил Джейден Богл.

Перед перерывом "манкунианцы" отыгрались. На 42-й минуте Гарри Магуайр замкнул подачу Алехандро Гарначо.

На старте второй половины встречи гости снова повели в счете – на 50-й минуте отличился Бен Бреретон.

Однако подопечные Эрика тен Хага сумели переломить ход матча и совершить камбэк. Дубль оформил Бруну Фернандеш. Сначала португалец на 61-й минуте реализовал пенальти, а затем на 81-й минуте нанес точный удар уже с игры, воспользовавшись пасом от Кобби Мейну.

Окончательный счет в этом противостоянии "красные дьяволы" установили на 85-й минуте – Расмус Хейлунн поразил ворота гостей, получив мяч от Бруна Фернандеша.

Обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Шеффилд Юнайтед"

Благодаря этой победе "Манчестер Юнайтед" (53 очка) прервал свою четырехматчевую безвыигрышную серию в АПЛ и поднялся на шестое место в турнирной таблице. "Шеффилд Юнайтед" (16 баллов) остался на последней позиции.

В следующем туре МЮ 27 апреля примет Бернли, а "Шеффилд Юнайтед" в тот же день на выезде встретится с "Ньюкаслом".

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