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"Манчестер Юнайтед" оформил яркий камбэк и выбил "Барселону" из Лиги Европы (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Манчестер Юнайтед" оформил яркий камбэк и выбил "Барселону" из Лиги Европы (видео)

Фото: Associated Press

"Красные дьяволы" в зрелищной игре добыли путевку в 1/8 финала.

"Манчестер Юнайтед" победил "Барселону" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере завершился со счетом 2:1.

"Сине-гранатовые" выиграли первый тайм благодаря голу Роберта Левандовски – на 18-й минуте польский форвард реализовал пенальти.

Однако после перерыва "манкунианцы" совершили камбэк. В самом начале второго тайма счет сравнил бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Фред. А на 73-й минуте другой бразилец Антони точным ударом принес МЮ победу.

Обзор матча

В первом матче между командами на "Камп Ноу" была зафиксирована результативная ничья – 2:2. Итак, "Манчестер Юнайтед" одолел "Барселону" со счетом 4:3 по сумме двух встреч и пробился в 1/8 финала Лиги Европы.

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Дата публикации
Просмотры
21
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