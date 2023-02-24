"Манчестер Юнайтед" оформил яркий камбэк и выбил "Барселону" из Лиги Европы (видео)

"Манчестер Юнайтед" победил "Барселону" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере завершился со счетом 2:1 .

"Сине-гранатовые" выиграли первый тайм благодаря голу Роберта Левандовски – на 18-й минуте польский форвард реализовал пенальти.

Однако после перерыва "манкунианцы" совершили камбэк. В самом начале второго тайма счет сравнил бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Фред. А на 73-й минуте другой бразилец Антони точным ударом принес МЮ победу.

Обзор матча

В первом матче между командами на "Камп Ноу" была зафиксирована результативная ничья – 2:2. Итак, "Манчестер Юнайтед" одолел "Барселону" со счетом 4:3 по сумме двух встреч и пробился в 1/8 финала Лиги Европы.

Победители пар 1/16 финала присоединятся к командам, занявшим первые места в группах Лиги Европы .

. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 24 февраля, а поединки этой стадии – 9-го и 16 марта.

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