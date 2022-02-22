"Манчестер Юнайтед" отказался лететь российскими авиалиниями на матч Лиги чемпионов с "Атлетико"

"Красные дьяволы" не выбрали своего официального партнера для полета в Мадрид.

"Манчестер Юнайтед" отказался воспользоваться услугами российской авиакомпании "Аэрофлот" для полета в Испанию на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико".

"Манкунианцы" не выбрали для путешествия "Аэрофлот", несмотря на то, что он является официальным партнером английского клуба. Об этом написал у себя в Twitter журналист ESPN Марк Огден.

Отмечается, что их сотрудничество не прекращалось. Однако МЮ улетел на игру в Мадрид британской чартерной авиакомпанией Titan Airways.

Манчестер Великобритании должен быть не в торговле с официальным аэропортом partner Airflot в Madrid сегодня. Continue to be partners with Aeroflot — partnership with airline, не русский government — but have instead flown with Titan Airways to Spain… -- Mark Ogden (@MarkOgden_) 22 Feb 2022

Вероятно, причиной этого решения являются последние события, связанные с угрозой полномасштабного вторжения России в Украину. В понедельник, 21 февраля, президент страны-агрессора Владимир Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ , а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

Матч между "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед" пройдет 23 февраля на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде. Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

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