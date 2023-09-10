"Манчестер Юнайтед" отстранил звездного футболиста, которого обвиняют в домашнем насилии

Бразилец Антони не будет тренироваться с "красными дьяволами" до завершения расследования.

Бразильский форвард Антони отстранен от тренировок "Манчестер Юнайтед" на фоне обвинений в домашнем насилии в отношении его бывшей девушки.

Об этом сообщила пресс-служба "манкунианцев".

"Манчестер Юнайтед" принял к сведению обвинения, выдвинутые против Антони. Игроки, не принимавшие участия в матчах сборных, должны вернуться к тренировкам в понедельник. Однако клуб договорился с Антони о том, что он отложит свое возвращение на некоторый срок, чтобы разобраться с обвинениями.

Как клуб мы осуждаем акты насилия и абьюза. Мы признаем важность обеспечения безопасности всех, кто оказался вовлечен в эту ситуацию, и понимаем, какое влияние эти обвинения оказывают на переживших насилие", – говорится в заявлении "красных дьяволов".

Ранее сообщалось, что Антони исключили из сборной Бразилии на фоне обвинений в домашнем насилии.

Также была информация, что полиция Сан-Паулу и Манчестера проводят расследование по делу Антони. Таким образом, до завершения расследования бразилец останется без футбола.

Антони выступает за "Манчестер Юнайтед" с лета прошлого года. В этом сезоне на его счету четыре матча в составе "красных дьяволов".

За сборную Бразилии форвард дебютировал в 2021 году и с тех пор провел 16 матчей, забил два гола. В составе олимпийской сборной Бразилии Антони выиграл "золото" Игр-2020 в Токио.

Напомним, недавно "Манчестер Юнайтед" распрощался с полузащитником Мейсоном Гринвудом, которого обвиняли в изнасиловании. Англичанина на один сезон арендовал испанский "Хетафе".

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