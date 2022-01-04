"Манчестер Юнайтед" потерпел неожиданное поражение от команды украинца в АПЛ (видео)

"Красные дьяволы" упустили возможность приблизиться к зоне Лиги чемпионов.
"Манчестер Юнайтед" в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги сенсационно уступил дома "Вулверхэмптону" со счетом 0:1.
Единственный в этой встрече мяч был забит на 82 минуте — полузащитник "волков" Жозе Моутиньо подхватил игровой снаряд после выноса соперника и нанес точный удар в нижний угол Давида Де Хеа из-за пределов штрафной.
Отметим, "манкунианцы" также забили в ворота оппонента, сделал это Криштиану Роналду – впрочем, его гол был отменен из-за положения вне игры.
Примечательно, что все 90 минут в составе "Вулверхэмптона" провел украинский центральный защитник – Макс Килман. Он полгода назад получил украинское гражданство. Впрочем, Макс пока не может выступать за сборную Украины. Такое решение ФИФА приняла в связи с тем, что футболист выступал за сборную Англии по футзалу.
Вашему вниманию видеообзор этого противостояния.
Таким образом, уступив "Вулверхэмптону", Роналду и Ко упустили возможность приблизиться к зоне Лиги чемпионов. На их счету остался 31 балл и седьмое место в турнирной таблице. Отставание от четвертой позиции, которое и дает право сыграть в самом престижном клубном турнире Европы, составляет четыре очка. Более того, эта неудача "красных дьяволов" стала первой под руководством нового наставника — Ральфа Рангника. До этого "Манчестер Юнайтед" имел три победы и две ничьих.
Что касается "Вулвергемптона", то он набрал 28 пунктов и расположился вслед за манчестерским коллективом.
- В 22-м туре "Манчестер Юнайтед" померяется силами на выезде с "Астон Виллой", которую возглавляет легендарный экс-футболист "Ливерпуля" – Стивен Джеррард;
- "Вулверхэмптон", в свою очередь, дома примет "Саутгемптон". Обе эти игры будут проведены в субботу, 15 января.