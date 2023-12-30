"Манчестер Юнайтед" потерпел неожиданное поражение в 20-м туре АПЛ (видео)

"Красные дьяволы" не справились с "Ноттингемом".

"Манчестер Юнайтед" на выезде неожиданно проиграл "Ноттингему" в матче 20-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Сити Граунд" завершился со счетом 2:1 .

Первый тайм встречи прошел без голов. Во втором тайме хозяева вышли вперед – на 64-й минуте отличился Николас Домингес.

На 78-й минуте "манкунианцы" отыгрались – голкипер "Ноттингема" Мэтт Тернер допустил грубую ошибку, Алехандро Гарначо отпасовал под удар Маркусу Рашфорду, а тот отправил мяч в дальний угол.

"Красные дьяволы" продолжили атаковать и в результате пропустили быстрый контрвыпад соперника – Энтони Эланга с правого фланга покатил мяч в центр, а Морган Гиббс-Вайт нанес точный удар в правый от себя нижний угол.

Сравнить счет во второй раз и избежать поражения подопечным Эрика тен Хага не удалось.

Обзор матча "Ноттингем" – "Манчестер Юнайтед"

После этого матча "Манчестер Юнайтед" (31 балл) остался на седьмом месте в АПЛ. "Ноттингем" (20 очков) поднялся на 15-ю позицию.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 14 января примет "Тоттенхэм", а "Ноттингем" 20 января на выезде сыграет против "Брентфорда" украинца Егора Ярмолюка.

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