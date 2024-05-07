"Манчестер Юнайтед" потерпел сокрушительное поражение в АПЛ и установил клубный антирекорд (видео)

"Манчестер Юнайтед" на выезде потерпел разгромное поражение от "Кристал Пэлас" в заключительном матче 36-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Селхерст Парк" в Лондоне завершился громким триумфом хозяев со счётом 4:0 .

В первом тайме "орлы" дважды отличились в воротах "манкунианцев": уже на 12-й минуте счет в игре открыл Майкл Олисе, а на 40-й минуте Жан-Филипп Матетта укрепил преимущество своей команды.

После перерыва МЮ ничем не смог ответить своему сопернику, а вот подопечные Оливера Гласнера отправили еще два мяча в сетку ворот, которые защищал Андре Онана. На 58-й минуте забил Тайрик Митчелл, а на 66-й минуте Олисе оформил дубль, таким образом установив итоговый счет поединка.

Отметим, что для "Манчестер Юнайтед" это уже 13-е поражение в этом сезоне АПЛ, что стало новым клубным антирекордом.

Обзор матча "Кристал Пэлас" – "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" (54 очка) остался на восьмом месте в АПЛ, уступая "Челси" по дополнительным показателям. Сейчас "красные дьяволы" и "пенсионеры" находятся вне зоны еврокубков. "Кристал Пэлас" (43 балла) занимает 14-ю строчку.

В следующем туре команда Эрика тен Хага 12 мая примет "Арсенал", который продолжает бороться с "Манчестер Сити" за чемпионский титул. "Кристал Пэлас" днем ранее на выезде сыграет против "Вулверхэмптона".

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