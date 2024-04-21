"Манчестер Юнайтед" потерял преимущество 3:0 над клубом Чемпионшипа, но прорвался в финал Кубка Англии (видео)

"Красные дьяволы" в чрезвычайно драматичном матче одолели "Ковентри Сити" в серии пенальти.
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ковентри Сити" в полуфинале Кубка Англии. Поединок на стадионе "Уэмбли" в Лондоне закончился со счетом 3:3, а в серии пенальти триумфовали "красные дьяволы".
В первом тайме "манкунианцы" дважды поразили ворота представителя Чемпионшипа (второго по рангу дивизиона – прим.). На 23-й минуте счет отрыл Скотт Мактоминей, а перед перерывом забил Гарри Магуайр.
После перерыва команда Эрика тен Хага сделала счет разгромным – на 58-й минуте отличился Бруну Фернандеш.
Однако "Ковентри Сити" не перестал бороться и сумел совершить невероятный камбэк. На 71-й минуте точный удар нанес Эллис Симмс, а через восемь минут Каллум О'Хар сократил отставание до минимума.
В компенсированное ко второму тайму время клуб Чемпионшипа сравнял счет и перевел игру в экстра-таймы – на 90+5-й минуте пенальти реализовал Хаджи Райт.
В экстра-таймах команды голов не забивали. На 120+1-й минуте "Ковентри Сити" был близок к тому, чтобы вырвать путевку в финал, но гол Виктора Торпа после просмотра видеоповтора (VAR) был отменен из-за офсайда.
Таким образом, клубы ждала серия пенальти, где лучше себя проявили футболисты "Манчестер Юнайтед", реализовавшие четыре из пяти своих ударов. А вот соперник дважды ошибся, лишив себя возможности сыграть в финале Кубка Англии.
Обзор матча "Ковентри Сити" – "Манчестер Юнайтед"
В финале Кубка Англии "красные дьяволы" сыграют с "Манчестер Сити", который в первом полуфинале вырвал победу над "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика (1:0).
Финал Кубка Англии состоится 25 мая на "Уэмбли". Действующим обладателем трофея является "Манчестер Сити". В прошлом году команда Гвардиолы в финале победила "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.
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