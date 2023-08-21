"Манчестер Юнайтед" расторг контракт со звездным футболистом, которого обвиняли в изнасиловании

"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с полузащитником Мейсоном Гринвудом по итогам внутреннего расследования в деле об изнасиловании, избиении и угрозах убийством в адрес его девушки.

Соответствующее заявление английский клуб опубликовал на официальном сайте.

"На основании имеющихся у нас доказательств мы пришли к выводу, что опубликованный в Интернете материал не дает полной картины преступных действий Мейсона, в которых его сначала обвиняли. Однако, как публично признает игрок, он допустил ошибки, за которые несет ответственность.

Все заинтересованные стороны, включая Мейсона, признают трудности, связанные с возобновлением его карьеры в "Манчестер Юнайтед". Поэтому было взаимно согласовано, что для футболиста будет целесообразно сделать это вне "Олд Траффорд", и теперь мы будем работать с Мейсоном, чтобы добиться этого результата", – говорится в заявлении клуба.

Сам Гринвуд уже отреагировал на решение МЮ. 21-летний англичанин подчеркнул, что ранее с него сняли все обвинения, однако он покидает клуб, чтобы не наносить ему репутационных последствий.

"Меня воспитали с осознанием, что насилие или злоупотребление в любых отношениях – это неправильно. Я не делал того, что мне инкриминируют, и в феврале с меня сняли все обвинения. Однако полностью признаю, что я совершал ошибки в своих отношениях, и беру на себя свою долю ответственности за ситуации, которые привели к публикации в социальных сетях. Лучшим решением для всех нас является то, что я продолжу футбольную карьеру вне "Олд Траффорд", где мое присутствие не будет отвлекать клуб", – приводит слова хавбека ESPN.

Скандал с Мейсоном Гринвудом: что известно

В конце января 2022 года полузащитника "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда арестовала полиция по подозрению в изнасиловании и избиении его девушки – модели Герриет Робсон.

Его возлюбленная обвинила футболиста в домашнем насилии. В сториз Instagram она опубликовала фотографии со следами побоев, а также аудиозапись, на которой он принуждает ее к сексу. На теле, руках и ногах у Робсон были многочисленные гематомы, а лицо разбито до крови. Позже девушка Гринвуда удалила скандальные публикации из Instagram, но это уже не спасло футболиста от проблем.

"Манчестер Юнайтед" на неопределенный срок отстранил Гринвуда от матчей и тренировок. Также с подозреваемым отказались сотрудничать спонсоры, а компания-разработчик видеоигр EA Sports убрала англичанина из футбольного симулятора FIFA 22.

В феврале 2022 года Мейсона отпустили под залог на время дальнейшего расследования, однако из-за нарушения условий освобождения 15 октября игрока снова арестовала полиция, поскольку он контактировал с девушкой, которая обвинила его в изнасиловании и избиении.

В феврале 2023 года с Гринвуда сняли все обвинения в скандальном деле, однако после шквала критики со стороны фанатов и общественности он так и не вернулся в состав "Манчестер Юнайтед". Его контракт с "манкунианцами" был рассчитан до лета 2025 года.

Мэйсон Гринвуд: карьера и достижения

Гринвуд является воспитанником "Манчестер Юнайтед", а за первую команду МЮ выступал с 2018 года. В составе "красных дьяволов" он провел 129 матчей и забил 35 голов.

За сборную Англии полузащитник дебютировал в 2020 году, но на Евро-2020, где команда Гарета Саутгейта дошла до финала, не поехал из-за травмы.

Читайте также:

Не забили пенальти: "Челси" с Мудриком в большинстве уступил "Вест Хэму" в АПЛ (видео)

Все решил гол чемпиона мира: "Манчестер Сити" в сложном матче АПЛ одолел "Ньюкасл" (видео)

Помог автогол: "Тоттенхэм" разобрался с "Манчестер Юнайтед" в центральном матче тура АПЛ (видео)