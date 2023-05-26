"Манчестер Юнайтед" разнес "Челси" и вышел в Лигу чемпионов – Мудрик упустил супермомент (видео)

У украинского футболиста была прекрасная возможность забить на "Олд Траффорд", но он не попал по мячу.

"Манчестер Юнайтед" на собственном поле разгромил "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика в перенесенном матче 32-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 4:1 .

Уже на четвертой минуте встречи Мудрик упустил роскошный шанс открыть счет. Во время быстрой контратаки своей команды 22-летний украинец открылся в штрафной соперника, но после прострела Льюиса Холла не попал по мячу с 11-метровой отметки.

"Красные дьяволы" мгновенно наказали лондонцев за упущенный момент. Уже в следующей атаке Каземиро вывел хозяев вперед, воспользовавшись подачей Кристиана Эриксена.

Перед перерывом преимущество "манкунианцев" удвоил Антони Марсьяль. А во втором тайме команда Эрика тен Хага довела дело до разгрома. На 73-й минуте пенальти реализовал Бруну Фернандеш, а спустя еще пять минут Маркус Рашфорд отправил четвертый мяч в сетку ворот "пенсионеров".

Подопечные Фрэнка Лэмпарда ответили лишь голом престижа Жоау Фелиша за минуту до конца основного матча.

Отметим, что Мудрик провел на поле 64 минуты, после чего его заменил Кристиан Пулишич. Для Михаила этот поединок стал 17-м за лондонский клуб во всех турнирах. На счету украинца две голевые передачи.

Обзор матча

Благодаря этой победе "Манчестер Юнайтед" (72 очка) поднялся на третье место в АПЛ и гарантировал себе путевку в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон. "Челси" (43 балла) остался на 12-й позиции.

В заключительном туре 28 мая МЮ примет "Фулхэм", а Мудрик и Ко дома сыграют против "Ньюкасла".

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