"Манчестер Юнайтед" разобрался с "Ньюкаслом" и стал обладателем Кубка английской лиги

"Красные дьяволы" завоевали первый трофей этого сезона.
"Манчестер Юнайтед" победил "Ньюкасл" в финале Кубка английской лиги. Поединок на стадионе "Уэмбли" завершился со счетом 2:0.
Еще в первом тайме "манкунианцы" дважды поразили ворота соперника. На 33-й минуте счет в матче открыл Каземиро.
А на 39-й минуте "красные дьяволы" укрепили свое преимущество. Защитник "сорок" Свен Ботман отличился автоголом.
Отметим, что в полуфиналах Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" победил "Ноттингем Форест", а "Ньюкасл" обыграл "Саутгемптон".
Напомним, в прошлом году обладателем Кубка английской лиги стал "Ливерпуль", который в финале и серии пенальти одолел "Челси".
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