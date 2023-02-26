"Манчестер Юнайтед" разобрался с "Ньюкаслом" и стал обладателем Кубка английской лиги

"Красные дьяволы" завоевали первый трофей этого сезона.

"Манчестер Юнайтед" победил "Ньюкасл" в финале Кубка английской лиги. Поединок на стадионе "Уэмбли" завершился со счетом 2:0 .

Еще в первом тайме "манкунианцы" дважды поразили ворота соперника. На 33-й минуте счет в матче открыл Каземиро.

А на 39-й минуте "красные дьяволы" укрепили свое преимущество. Защитник "сорок" Свен Ботман отличился автоголом.

Отметим, что в полуфиналах Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" победил "Ноттингем Форест", а "Ньюкасл" обыграл "Саутгемптон".

Напомним, в прошлом году обладателем Кубка английской лиги стал "Ливерпуль", который в финале и серии пенальти одолел "Челси".

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