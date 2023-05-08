"Манчестер Юнайтед" с фейлом вратаря потерпел фиаско и рискует выпасть из топ-4 АПЛ (видео)

"Красные дьяволы" неожиданно уступили в игре с "молотобойцами".

"Манчестер Юнайтед" на выезде проиграл "Вест Хэму" в матче 35-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 1:0 .

Победу "молотобойцам" принес гол Саида Бенрахма на 27-й минуте поединка. После его удара из-за пределов штрафной грубую ошибку допустил вратарь "манкунианцев" Давид де Хеа.

Отметим, что на протяжении встречи бригадой арбитров были отменены два гола хозяев, а именно Томаша Соучека и Майкла Антонио.

Обзор матча

"Манчестер Юнайтед" (63 очка) остался на четвертом месте в АПЛ, не воспользовавшись шансом обойти "Ньюкасл" (65 баллов). На пятки команде Эрика тен Хага уже наступает "Ливерпуль" (62 пункта). Правда, "мерсисайдцы" сыграли на матч больше.

В свою очередь, "Вест Хэм" (37 очков) прервал серию из трех поражений подряд и закрепился на 15-й позиции в АПЛ.

В следующем туре МЮ 13 мая примет "Вулверхэмптон". Днем позже подопечные Дэвида Мойеса на выезде сыграют против "Брентфорда".

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