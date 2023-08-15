"Манчестер Юнайтед" с трудом выцарапал победу в заключительном матче первого тура АПЛ (видео)

Гол Рафаэля Варан принес "красным дьяволам" три очка в поединке против "Вулверхэмптона".

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Вулверхэмптон" в заключительном матче 1-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24. Встреча на стадионе "Олд Траффорд" завершилась со счетом 1:0 .

Единственный гол в этом противостоянии был забит под занавес второго тайма. Победу "манкунианцам" принес точный удар Рафаэля Варана на 76-й минуте. Результативную передачу занес в свой актив Аарон Уан-Биссака.

В этом поединке за "красных дьяволов" дебютировали летние новички клуба – голкипер Андре Онана и полузащитник Мейсон Маунт.

Отметим, что победа команде Эрика тен Хага далась очень непросто. За игру МЮ нанес 15 ударов (3 – в створ ворот) против 23 у "волков" (6 – в створ ворот). По ожидаемым голам (xG) "Манчестер Юнайтед" также уступил сопернику – 1,49:2,14.

Обзор матча

Во 2-м туре АПЛ "манкунианцы" 19 августа на выезде сыграют против "Тоттенхэма", а "Вулверхэмптон" в тот же день будет принимать "Брайтон".

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