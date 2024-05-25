"Манчестер Юнайтед" сенсационно одолел "Манчестер Сити" и завоевал Кубок Англии (видео)

Команда Эрика тен Хага выиграла решающий матч на "Уэмбли", также выборов путевку в Лигу Европы на следующий сезон.

"Манчестер Юнайтед" сенсационно победил "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии по футболу. Решающий поединок турнира на стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершился со счетом 1:2 .

В первом тайме "красные дьяволы" дважды поразили ворота команды Хосепа Гвардиолы. На 30-й минуте Алехандро Гарначо отправил мяч в пустые ворота после недоразумения между игроками "горожан" – защитником Йошкой Гвардиолом и голкипером Штефаном Ортегой.

На 39-й минуте подопечные Эрика тен Хага удвоили свое преимущество – Бруну Фернандеш гениальным пасом в касание нашел в штрафной Кобби Мэйну, а 19-летний талант МЮ точно пробил в дальний угол.

В конце поединка "небесно-голубые" сократили отставание – на 87-й минуте вышедший на замену Жереми Доку с линии штрафной попал в ближний угол. Однако забить еще и перевести игру в экстра-таймы "Манчестер Сити" не удалось.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед"

Таким образом, "Манчестер Юнайтед" взял реванш у "Манчестер Сити" за прошлогодний финал Кубка Англии, когда команда Гвардиолы победила "красных дьяволов" со счетом 2:1.

В этом сезоне "Манчестер Сити" в четвертый раз подряд выиграл чемпионат Англии, что никому не удавалось раньше. "Манчестер Юнайтед" финишировал на восьмом месте в итоговой турнирной таблице — это худший результат в истории клуба за все время существования АПЛ.

Победа в Кубке Англии позволила "Манчестер Юнайтед" квалифицироваться в еврокубки на следующий сезон. Завоевав трофей, "красные дьяволы" выбороли путевку в Лигу Европы.

Читайте также:

Довбик повторил рекорд Андрея Шевченко по голам за сезон в топ-5 лигах Европы среди украинцев

Определились вылетевшие из УПЛ клубы и участники переходных матчей за прописку в элите

УПЛ: результаты матчей заключительного тура чемпионата Украины по футболу, итоговая турнирная таблица