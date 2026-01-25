"Манчестер Юнайтед" сенсационно одолел "Арсенал" в результативном матче АПЛ

"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" / © Associated Press

"Манчестер Юнайтед" на выезде сенсационно обыграл "Арсенал" в центральном матче 23-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 2:3 .

"Канониры" открыли счет на 29-й минуте встречи – автоголом отличился защитник "красных дьяволов" Лисандро Мартинес.

Однако уже на 37-й минуте Бриан Мбемо сравнял счет в матче.

На старте второго тайма Патрик Доргу вывел МЮ вперед красивым ударом из-за пределов штрафной площадки.

На 84-й минуте хозяева поля отыгрались благодаря голу Микеля Мерино. Однако на 87-й минуте Матеус Кунья забил победный мяч для "Манчестер Юнайтед".

Обзор матча "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед"

Таким образом, "Манчестер Юнайтед" выиграл второй матч подряд после назначения Майкла Каррика на пост главного тренера. В прошлом туре "красные дьяволы" обыграли "Манчестер Сити" (2:0).

Несмотря на поражение, Арсенал (50 очков) продолжает лидировать в АПЛ. Подопечные Микеля Артеты опережают ближайших преследователей – "Манчестер Сити" и "Астон Виллу" – на 4 балла. "Манчестер Юнайтед" (38 пунктов) поднялся на четвертое место.

В следующем туре "Арсенал" 31 января на выезде сыграет с "Лидсом", а "Манчестер Юнайтед" 1 февраля примет "Фулхэм".