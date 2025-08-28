"Манчестер Юнайтед" сенсационно вылетел из Кубка лиги от команды четвертого дивизиона

"Манчестер Юнайтед" / © Associated Press

Громкая сенсация произошла в матче второго раунда Кубка английской лиги – "Манчестер Юнайтед" вылетел из турнира от "Гримсби Таун", который выступает в четвертом дивизионе страны.

В первом тайме хозяева шокировали "манкунианцев" голами Чарльза Вернема и Тайрелла Уоррена на 22-й и 30-й минутах соответственно.

Во второй половине противостояния "красные дьяволы" сумели отыграться с 0:2. На 75-й минуте забил Бриан Мбэмо, а на 89-й отличился Гарри Магуайр.

Это позволило подопечным Рубена Аморима перевести игру в серию пенальти, которая оказалась затяжной. В итоге точнее оказались футболисты "Гримсби Таун" (12:11), которые и шагают в следующую стадию.