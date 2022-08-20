"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер звезды "Реала" и пятикратного победителя Лиги чемпионов

"Манчестер Юнайтед" объявил о договоренности касательно перехода полузащитника мадридского "Реала" Каземиро.
Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии Каземиро вскоре станет игроком "Манчестер Юнайтед".
Английский клуб на официальном сайте сообщил, что договорился с "Королевским клубом" о трансфере 30-летнего футболиста.
В ближайшее время Каземиро пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с "красными дьяволами".
По информации СМИ, соглашение бразильца с МЮ будет рассчитано на 4 года. В новом клубе он будет зарабатывать 18 млн. евро в год.
В свою очередь, "Реал" получит от "манкунианцев" 60 миллионов евро. Еще 10 миллионов евро могут быть выплачены бонусами.
Чемпионы Испании уже простились с Казэмиро, опубликовав в соцсетях видео с лучшими моментами его игры в футболке "бланкос".
#GraciasCasemiro pic.twitter.com/3akax380Bz— Real Madrid CF (@realmadrid) August 19, 2022
- Казэмиро выступал за мадридский клуб с 2013 года. На его счету 336 матчей за "Реал", в которых он забил 31 гол и отдал 29 результативных передач.
- Вместе с "сливочными" Каземиро пять раз выиграл Лигу чемпионов, а также стал трехкратным чемпионом Испании.
- За сборную Бразилии футболист провел 63 матча и забил 5 голов. Каземиро - победитель Кубка Америки-2019 в составе "селесао".
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