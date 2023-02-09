"Манчестер Юнайтед" совершил камбэк, но потерял очки против одного из аутсайдеров АПЛ (видео)

"Красные дьяволы" отыгрались с 0:2, однако победу вырвать не сумели.

"Манчестер Юнайтед" в перенесенном матче 8-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) на своем стадионе сыграл вничью с "Лидсом". Поединок на "Олд Траффорд" завершился со счетом 2:2 .

Уже на первой минуте встречи гости шокировали "манкунианцев" голом Вилли Ньонто. На старте второго тайма "Лидс" неожиданно укрепил свое преимущество – Рафаэль Варан срезал мяч в свои ворота.

Однако подопечные Эрика тен Хага нашли силы, чтобы переломить ход противостояния. На 62-й минуте Маркус Рашфорд сократил отставание "красных дьяволов", а уже через восемь минут счет сравнял Джейдон Санчо.

А вот сделать этот камбэк победным манчестерскому клубу было уже не по силам. В итоге команды разошлись боевой ничьей.

Обзор матча

"Манчестер Юнайтед" (43 очка) остался на третьем месте в таблице АПЛ. "Лидс" (19 баллов) занимает 16-ю позицию на расстоянии всего одного зачетного пункта от зоны вылета.

В следующем матче команды 12 февраля снова сыграют между собой, но уже на стадионе "Лидса" в рамках 23-го тура чемпионата Англии.

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