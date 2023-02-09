Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Манчестер Юнайтед" совершил камбэк, но потерял очки против одного из аутсайдеров АПЛ (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
303
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Манчестер Юнайтед" совершил камбэк, но потерял очки против одного из аутсайдеров АПЛ (видео)

Фото: Associated Press

"Красные дьяволы" отыгрались с 0:2, однако победу вырвать не сумели.

"Манчестер Юнайтед" в перенесенном матче 8-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) на своем стадионе сыграл вничью с "Лидсом". Поединок на "Олд Траффорд" завершился со счетом 2:2.

Уже на первой минуте встречи гости шокировали "манкунианцев" голом Вилли Ньонто. На старте второго тайма "Лидс" неожиданно укрепил свое преимущество – Рафаэль Варан срезал мяч в свои ворота.

Однако подопечные Эрика тен Хага нашли силы, чтобы переломить ход противостояния. На 62-й минуте Маркус Рашфорд сократил отставание "красных дьяволов", а уже через восемь минут счет сравнял Джейдон Санчо.

А вот сделать этот камбэк победным манчестерскому клубу было уже не по силам. В итоге команды разошлись боевой ничьей.

Обзор матча

"Манчестер Юнайтед" (43 очка) остался на третьем месте в таблице АПЛ. "Лидс" (19 баллов) занимает 16-ю позицию на расстоянии всего одного зачетного пункта от зоны вылета.

В следующем матче команды 12 февраля снова сыграют между собой, но уже на стадионе "Лидса" в рамках 23-го тура чемпионата Англии.

Читайте также:

Грозит строгое наказание: АПЛ обвинила "Манчестер Сити" в нарушении финансового фэйр-плей

Пушечный гол Малиновского принес "Марселю" победу над ПСЖ в Кубке Франции: видео шедевра

Лунин в историческом для Украины матче помог "Реалу" выйти в финал Клубного чемпионата мира

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
303
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация