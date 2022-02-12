"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "святыми" и не сумел подняться в зону Лиги чемпионов

"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "святыми" и не сумел подняться в зону Лиги чемпионов

Гола Джейдона Санчо не хватило "манкунианцам" для победы.

"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Саутгемптон" в стартовом матче 25-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на "Олд Траффорд" завершился вничью - 1:1 .

На 21-й минуте Джейдон Санчо вывел "красных дьяволов" вперед. Ассистировал ему Маркус Рашфорд.

Однако победный счет подопечные Ральфа Рангника не удержали. В начале второго тайма за гостей забил Че Адамс, чем подарил своей команде ничью.

Звездный форвард МЮ Криштиану Роналду провел на поле весь поединок, результативными действиями не отличился. Португалец не может поразить ворота соперников уже в течение шести матчей.

"Манчестер Юнайтед" с 40 очками занимает пятое место в АПЛ. "Саутгемптон" - 10-й с 29 баллами в своем активе.

В следующем туре Чемпионата Англии Роналду и Ко 15 февраля примут "Брайтон", а "святые" 19 февраля дома сыграют с "Эвертоном" украинца Виталия Миколенко.

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