"Манчестер Юнайтед" устроил разгром в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги (видео)

"Манчестер Юнайтед" на выезде разбил "Ноттингем Форест" в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги – 0:3 .

В первом тайме "красные дьяволы" дважды поразили ворота соперника. На 6-й минуте отличился Маркус Рашфорд, а прямо перед перерывом Ваут Вегхорст укрепил преимущество своей команды.

Отметим, что на 23-й минуте "лесники" также смогли распечатать ворота Давида де Хеа, однако гол Сэма Сарриджа был отменен из-за офсайда после просмотра видеоповтора (VAR).

Во втором тайме "манкунианцы" довели дело до разгрома. На 89-й минуте точку в матче поставил Бруну Фернандеш.

Обзор матча

Ответный матч между командами запланирован на 1 февраля. В другом полуфинале сильнейшего определяют "Ньюкасл" и "Саутгемптон". В первом матче "сороки" одержали минимальную победу – 0:1 .

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