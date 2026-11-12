"Манчестер Юнайтед" уволил легенду клуба и определился с новым тренером

Майкл Каррик / © Associated Press

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Английский "Манчестер Юнайтед" уволил Майкла Каррика с поста главного тренера.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

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Отмечается, что новым наставником "красных дьяволов" станет Маурисио Почеттино — 54-летний аргентинский специалист покинет сборную США, которую возглавлял с сентября 2024 года.

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Каррик возглавил МЮ в январе 2026 года. Сначала 45-летний англичанин стал исполняющим обязанности главного тренера, а позже и полноценным коучем. Под его руководством "манкунианцы" провели 32 матча, в которых одержали 15 побед, восемь раз сыграли вничью и потерпели девять поражений.

"Манчестер Юнайтед" выиграл лишь один из десяти последних матчей во всех турнирах и опустился в зону вылета АПЛ, имея 8 очков после десяти туров — 18-я позиция.

Каррик — легенда "красных дьяволов". Он выступал за клуб с 2006 по 2018 год, провел 464 поединка во всех турнирах и отличился 24 забитыми мячами. Как игрок Майкл выиграл с МЮ 5 титулов АПЛ, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Клубный чемпионат мира, Кубок Англии, 6 Суперкубков Англии и 2 Кубка лиги.

Почеттино до работы со сборной США, с которой дошел до 1/8 финала домашнего чемпионата мира-2026, где американцы разгромно проиграли Бельгии (1:4), возглавлял "Челси", ПСЖ, "Тоттенхэм", "Саутгемптон" и "Эспаньол".

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