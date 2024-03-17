"Манчестер Юнайтед" в безумной голевой перестрелке выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии (видео)

"Красные дьяволы" в экстра-таймах оформили камбэк и прорвались в полуфинал турнира.

"Манчестер Юнайтед" одолел "Ливерпуль" в чрезвычайно драматичном матче 1/4 финала Кубка Англии. Поединок на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере завершился со счетом 4:3 по итогам экстра-таймов.

Уже на 10-й минуте игры "манкунианцев" вывел вперед Скотт Мактоминей.

Перед перерывом "мерсисайдцы" сумели не только отыграться, но и повести в счете. На 44-й минуте отличился Алексис Макаллистер, а в компенсированное время забил Мохамед Салах.

Во втором тайме обе команды долгое время не могли забить, но в конце встречи подопечным Эрика тен Хага удалось сравнять счет – гол Антони на 87-й минуте перевел игру в экстра-таймы.

В конце первого овертайма команда Юргена Клоппа снова вышла вперед благодаря голу Харви Эллиотта.

Однако во втором экстра-тайме "красные дьяволы" совершили камбэк и вырвали победу. На 112-й минуте счет сравнял Маркус Рашфорд. А на 120+1-й автором решающего гола стал Амад Диалло, который сразу после этого получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"

Таким образом, "Манчестер Юнайтед" стал последним полуфиналистом Кубка Англии. Ранее в 1/2 финала вышли "Манчестер Сити", "Челси" украинца Михаила Мудрика и "Ковентри", который выступает в Чемпионшипе (второй по рангу английский дивизион – прим.).

Сразу после завершения всех четвертьфинальных матчей состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Англии. Согласно ее результатам, за выход в финал "Манчестер Сити" сыграет против "Челси", а "Манчестер Юнайтед" встретится с "Ковентри".

Напомним, действующим обладателем Кубка Англии является "Манчестер Сити". В прошлом году команда Хосепа Гвардиолы в финале победила "Манчестер Юнайтед" со счётом 2:1.

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