"Манчестер Юнайтед" в меньшинстве проиграл "Копенгагену" в невероятном матче Лиги чемпионов (видео)

"Манчестер Юнайтед" на выезде уступил "Копенгагену" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Паркен" завершился сенсационной победой датского клуба со счетом 4:3 .

Начало встречи получилось удачным для "красных дьяволов". Дубль оформил Расмус Хейлунд, отличившись на 3-й и 28-й минутах.

Однако на 42-й минуте произошел переломный момент поединка – нападающий МЮ Маркус Рашфорд в игровом эпизоде наступил сопернику на голеностоп, за что был наказан прямой красной карточкой.

Оставшись в меньшинстве, подопечные Эрика тен Хага пропустили дважды еще до перерыва. На 45-й минуте Мохамед Эльюнусси сократил отставание хозяев, а на 45+9-й минуте Диогу Гонсалвеш восстановил паритет в этом противостоянии, реализовав пенальти.

Второй тайм матча оказался не менее интересным и напряженным. Сначала на 69-й минуте "манкунианцы" в меньшинстве вышли вперед – Бруно Фернандеш забил с пенальти.

Однако датская команда нашла силы ответить своими двумя голами. На 83-й минуте Лукас Лерагер снова сделал счет поединка равным. А на 87-й минуте Роони Барджи вырвал для "Копенгагена" победу.

Обзор матча

В другом поединке 4-го тура группы А мюнхенская "Бавария" на своем поле обыграла турецкий "Галатасарай" (2:1) благодаря дублю Гарри Кейна.

Таким образом, за два тура до конца группового этапа "Бавария" (12 очков) лидирует в этом квартете и гарантировала себе выход в плей-офф. На втором месте – "Копенгаген" (4 балла). Третью позицию занимает "Галатасарай" (4 пункта). "Манчестер Юнайтед" с тремя очками опустился на последнюю строчку.

В 5-м туре Лиги чемпионов, 29 ноября, "Манчестер Юнайтед" на выезде сыграет с "Галатасараем", а "Копенгаген" отправится в гости к "Баварии".

В плей-офф ЛЧ выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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