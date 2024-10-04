"Манчестер Юнайтед" в меньшинстве вырвал ничью в матче-триллере Лиги Европы против "Порту" (видео)

Команды устроили яркую "перестрелку", забив шесть голов на двоих.

"Манчестер Юнайтед" на выезде сыграл вничью с "Порту" в матче второго тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25. Результативный поединок на стадионе "Драгау" завершился со счетом 3:3 .

"Красные дьяволы" удачно начали встречу – на 7-й минуте счет открыл Маркус Рашфорд, а через 13 минут Расмус Хойлунд удвоил преимущество гостей.

Однако "драконы" перевернули ход противостояния. На 27-й минуте забил бразильский нападающий Пепе, а затем дубль оформил Саму Омородион, отличившись на 34-й и 50-й минутах.

На 81-й минуте подопечные Эрика тен Хага остались в меньшинстве – вторую желтую карточку и удаление заработал Бруну Фернандеш.

Однако это не помешало "манкунианцам" избежать поражения. В компенсированное время, на 90+1-й минуте, Гарри Магуайр замкнул подачу с углового.

Обзор матча "Порту" – "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" с 2 очками идет на 21-м месте в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы. "Порту" занимает 24-ю позицию, имея в своем активе один балл.

В третьем туре Лиги Европы "красные дьяволы" 24 октября на выезде сыграют против турецкого "Фенербахче", который возглавляет именитый португалец Жозе Моуринью. В тот же день "драконы" примут немецкий "Хоффенхайм".

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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