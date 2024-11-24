"Манчестер Юнайтед" в первом матче с новым тренером не осилил новичка АПЛ (видео)

Рубен Аморим дебютировал у руля "красных дьяволов" ничьей с "Ипсвичем".

"Манчестер Юнайтед" на выезде сыграл вничью против "Ипсвича" в матче 12-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Портмэн Роуд" в Ипсвиче завершился со счетом 1:1 .

Уже на второй минуте встречи "манкунианцев" вывел вперед Маркус Рашфорд. Хозяева пытались отыграться и перед перерывом добились желаемого – на 43-й минуте отличился Омари Гатчинсон.

Во втором тайме команды не забивали. Следовательно, в первом матче Рубена Аморима на посту главного тренера "красных дьяволов" была зафиксирована ничья.

Отметим, что до этого 39-летний Аморим возглавлял лиссабонский "Спортинг". У руля МЮ он заменил нидерландца Эрика тен Хага, который был уволен в конце октября.

Обзор матча "Ипсвич" – "Манчестер Юнайтед"

После этого поединка "Манчестер Юнайтед" (16 очков) занимает 12-е место в АПЛ. "Ипсвич" идет в зоне вылета, на 18-й позиции, имея в своем активе 9 зачетных пунктов.

В следующем туре АПЛ подопечные Аморима 1 декабря примут "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко, а новичок элитного дивизиона 30 ноября в гостях встретится с "Ноттингемом".

Перед этим МЮ в четверг, 28 ноября, примет норвежский "Буде-Глимт" в матче 5-го тура основного раунда Лиги Европы.

Напомним, в центральном поединке 12-го тура АПЛ действующий чемпион "Манчестер Сити" потерпел сокрушительное фиаско от "Тоттенхэма" (0:4). Для команды Хосепа Гвардиолы это пятое поражение подряд во всех турнирах.

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