"Манчестер Юнайтед" в серии пенальти вырвал путевку в финал Кубка Англии (видео)

"Манчестер Юнайтед" в полуфинале Кубка Англии одолел "Брайтон", который возглавляет экс-тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

Основное и дополнительное время встречи на стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершилось без голов (0:0), а в серии пенальти точнее оказались игроки МЮ – 6:7.

Решающий 11-метровый реализовал шведский защитник "красных дьяволов" Виктор Линделеф.

Обзор матча

В финале турнира команда Эрика тен Хага сыграет против "Манчестер Сити", который в полуфинале разбил "Шеффилд Юнайтед".

Финал Кубка Англии запланирован на 3 июня на "Уэмбли" в Лондоне.

Читайте также:

Еще один шаг к титулу: "Барселона" одолела "Атлетико" в центральном матче тура Примеры (видео)

"Реал" разобрался с соперником и сократил отставание от "Барселоны" в Примере (видео)

"Интер" одержал разгромную победу и прервал длительную безвыигрышную серию в Серии А (видео)