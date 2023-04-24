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"Манчестер Юнайтед" в серии пенальти вырвал путевку в финал Кубка Англии (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
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"Манчестер Юнайтед" в серии пенальти вырвал путевку в финал Кубка Англии (видео)

"Манчестер Юнайтед" вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с "Манчестер Сити" / Фото: Associated Press

"Красные дьяволы" поборются за трофей c "Манчестер Сити".

"Манчестер Юнайтед" в полуфинале Кубка Англии одолел "Брайтон", который возглавляет экс-тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

Основное и дополнительное время встречи на стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершилось без голов (0:0), а в серии пенальти точнее оказались игроки МЮ – 6:7.

Решающий 11-метровый реализовал шведский защитник "красных дьяволов" Виктор Линделеф.

Обзор матча

В финале турнира команда Эрика тен Хага сыграет против "Манчестер Сити", который в полуфинале разбил "Шеффилд Юнайтед".

Финал Кубка Англии запланирован на 3 июня на "Уэмбли" в Лондоне.

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Дата публикации
Просмотры
29
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