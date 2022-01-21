"Манчестер Юнайтед" выбыл из борьбы за суперталанта мирового футбола

"Манчестер Юнайтед" выбыл из борьбы за суперталанта мирового футбола

Звездный норвежец склоняется к трансферу в другой клуб.

Руководство "Манчестер Юнайтед" не будет пытаться подписать забивного форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Как сообщает ESPN, английский клуб смирился с тем, что 21-летний норвежец летом хочет перейти в мадридский "Реал". "Красные дьяволы" не собираются соблазнять нападающего более выгодными финансовыми условиями, поэтому "Королевский клуб" остается главным претендентом на Холанда.

Сообщается, что теперь "манкунианцы" сосредоточатся на альтернативных вариантах усиления атакующей линии.

Ожидается, что Холанд сменит клубную прописку во время летнего трансферного окна, поскольку именно тогда вступит в силу пункт в его контракте об отступных в размере 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Холанд провел 19 матчей за "Боруссию" во всех турнирах, забил 22 гола и сделал пять результативных передач.

Эрлинг является вторым самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt после форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Стоимость норвежца оценивается в 150 миллионов евро.

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